Udinese – Cuadrado sui prossimi impegni nazionali e con il club: le parole

Il giocatore colombiano ha rilasciato delle dichiarazioni sui prossimi impegni che vorrà attendere al massimo della forma

Lorenzo Focolari Redattore 11 settembre - 09:35

Juan Cuadrado è pronto a rientrare. Potrebbe essere già titolare nella partita contro l’Udinese. Il colombiano ha dichiarato al Corriere dello Sport: “Sono all’80 per cento, ma presto raggiungerò il mio massimo”. Dopo aver conquistato sei scudetti, quattro Coppe Italia, una Premier League e aver partecipato a due Coppe del Mondo come protagonista, l’ex giocatore dell’Udinese riparte da Pisa con obiettivi chiari per il presente.

“Desidero riconquistare la maglia della nazionale e giocare ai Mondiali: sono certo di avere ancora opportunità, a condizione di esibirmi bene con la maglia nerazzurra e contribuire alla salvezza della squadra”.

E per quanto riguarda il futuro: "Ho fondato in Colombia un'associazione che si dedica a bambini e ragazzi in difficoltà; c'è anche un team di calcio, oltre ad attività teatrali e musicali. Il nostro scopo non è formare campioni, ma portare un po' di gioia nella vita dei più piccoli e aiutarli a perseguire i loro sogni. Dopo la mia carriera da calciatore, mi piacerebbe passare più tempo con loro, dedicandomi a loro in modo più profondo rispetto a quanto ho potuto fare finora".