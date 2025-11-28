News Udinese – Cuesta valuta il portiere in vista dei bianconeri

In casa Parma , l'infortunio di Suzuki ha dato il via a una competizione tra il neoacquisto Guaita e il giovane Corvi . Dopo che è stata rilevata la gravità dell'infortunio di Suzuki, la scorsa settimana è stato ingaggiato rapidamente il portiere spagnolo Vicente Guaita , che a gennaio compirà 39 anni. Domenica a Verona ha preso posto in panchina e ieri è stato presentato ai giornalisti a Collecchio. Potrebbe essere una delle possibili carte di mister Cuesta contro l'Udinese .

Nel frattempo, Edoardo Corvi ha fatto un ottimo esordio in Serie A a Verona e ha dichiarato: "Credo sia bello supportare i miei compagni. Sapevo che per lui era un momento importante. Non è stata una cosa semplice, vi assicuro. Ha disputato una grande partita e ha meritato gli applausi di tutti". A quest'età, è diventato un punto di riferimento per l'intera squadra. "Io faccio da esempio per loro, ma sotto molti aspetti anche loro sono esempio per me. Ci vuole desiderio e tanta voglia di giocare per poter dire in futuro di aver avuto una carriera significativa. Certo, l'età avanza, ma l'entusiasmo rimane sempre intatto. Questo è ciò che conta di più".