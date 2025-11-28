News Udinese – Cuesta valuta il portiere in vista dei bianconeri

In casa Parma, l'infortunio di Suzuki ha dato il via a una competizione tra il neoacquisto Guaita e il giovane Corvi. Dopo che è stata rilevata la gravità dell'infortunio di Suzuki, la scorsa settimana è stato ingaggiato rapidamente il portiere spagnolo Vicente Guaita, che a gennaio compirà 39 anni. Domenica a Verona ha preso posto in panchina e ieri è stato presentato ai giornalisti a Collecchio. Potrebbe essere una delle possibili carte di mister Cuesta contro l'Udinese.
Nel frattempo, Edoardo Corvi ha fatto un ottimo esordio in Serie A a Verona e ha dichiarato: "Credo sia bello supportare i miei compagni. Sapevo che per lui era un momento importante. Non è stata una cosa semplice, vi assicuro. Ha disputato una grande partita e ha meritato gli applausi di tutti". A quest'età, è diventato un punto di riferimento per l'intera squadra. "Io faccio da esempio per loro, ma sotto molti aspetti anche loro sono esempio per me. Ci vuole desiderio e tanta voglia di giocare per poter dire in futuro di aver avuto una carriera significativa. Certo, l'età avanza, ma l'entusiasmo rimane sempre intatto. Questo è ciò che conta di più".
Intanto, domani contro l'Udinese, al Tardini, potrebbe rivedersi in campo Ondrejka, che si allena con il gruppo da due settimane, dopo aver subito la frattura del perone a fine luglio durante un'amichevole.
