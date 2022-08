Udinese – La curiosa storia su Soppy: ancora i rossoneri in una settimana

Soppy dopo la cessione all'Atalanta sarà protagonista di una strana curiosità. Arrivano i rossoneri per la seconda volta in una settimana

Il primo team del Friuli Venezia Giulia ha venduto in questi giorni il cartellino di Brandon Soppy all'Atalanta. Il giocatore francese è consapevole che la chance che inizierà da questa settimana sarà una delle più importanti di tutta la sua carriera. Il talento ex bianconero non vede l'ora di iniziare la sua avventura ed anche il mister Giampiero Gasperini se ne è accorto, visto che lo ha inserito già nei convocabili in vista dell'incontro di questa sera. La sfida sarà contro i campioni d'Italia in carica e nonostante i pochi allenamenti con il nuovo team, il francese, vuole subito rendersi protagonista. Nel frattempo il terzino è accompagnato da una curiosità pressoché unica nella storia del calcio italiano.