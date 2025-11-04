mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Zaniolo non convocato da Gattuso! Le ultime

News Udinese – Zaniolo non convocato da Gattuso! Le ultime

Il numero 10 dell’Udinese non ha trovato la convocazione per la prossima pausa nazionali nel mese di Novembre
Non è giunto ancora il tempo per Chiesa e Zaniolo di tornare in nazionale: lo afferma la Gazzetta dello sport anticipando le possibili chiamate di Gattuso per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali contro la Moldova (giovedì 13 novembre) e la Norvegia (domenica 16).

Chiesa non è in condizioni ottimali, mentre Zaniolo dell’Udinese presenta difficoltà a trovare il suo posto in un reparto già saturo.

Il numero dieci dell’Udinese sta facendo di tutto per la sua rinascita personale e da calciatore. La nazionale è ancora un traguardo difficile ma non impossibile. Le ultime di mercato: Spalletti incantato e prepara l’offerta: il punto<<<

