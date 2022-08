Notizie Udinese | Da muro ad attaccante aggiunto: la parabola di Becao

Il difensore brasiliano si sta dimostrando sempre più decisivo per la formazione friulana, Anche in zona gol...

Chi lo avrebbe mai detto che dopo tre giornate di campionato il leader di gol e assist per l'Udinese sarebbe stato Rodrigo Becao. Ebbene sì, il difensore brasiliano ha già totalizzato la bellezza di un gol e un assist, portandosi al primo posto di questa speciale classifica. Nessuno come lui nei friulani, neanche calciatori più attesi come Deulofeu o Pereyra, entrambi fermi ad un solo assist. L'aspetto che più impressiona del nativo di Salvador Bahia è il netto miglioramento avuto da quando veste la maglia dell'Udinese.

Arrivato nel 2019 dopo una stagione deludente in Russia, Becao si è piano piano guadagnato sempre più spazio all'interno dei meccanismi dell'Udinese, divenendone imprescindibile. Con la Salernitana ha festeggiato le 100 presenze in bianconero, traguardo importante che pare avergli consegnato nuova linfa. Qui però entra anche in gioco il lavoro tattico impostogli da mister Sottil, congeniale alle sue caratteristiche. Ecco di cosa si tratta.

Nuovo ruolo

Nel 3-5-2 di Cioffi, RodrigoBecao svolgeva il solito compito di braccetto di destra, con compiti prettamente difensivi. Sottil invece, pare gli abbia dato più liberta d'azione, contando sulle sue abilità d'inserimento e di conduzione palla. Il gol di Beto che ha portato il pareggio nella gara contro il Monza ne è un esempio lampante: Becao si stacca dal terzetto difensivo e si inserisce in area di rigore come fosse un esterno. Lovric legge il taglio e lo serve coi tempi giusti. Becao poi, una volta ricevuta palla, è bravo a ricevere e a consegnare a Beto un cioccolatino solo da scartare. Azione che sottolinea in modo chiaro questo nuovo ruolo del centrale verde oro, protagonista di un movimento tipico dei centrali dell'Atalanta. Ora vedremo se Sottil continuerà con questo piano tattico che al momento pare funzionare alla grande. Nel mentre, Marino è impegnato a trovare il sostituto di Soppy. Ecco i possibili candidati <<<