News Udinese / Da non credere! C’è la data ma non è ancora finita!

Il punto

Danilo Iervolino

E' da non credere quanto sta accadendo in queste ultime ore nel nostro campionato. Nella giornata di ieri, infatti, la Lega Calcio ha ufficializzato le date per i recuperi delle sfide rimandate a causa del COVID.

Non poche le polemiche che si sono sollevate non appena le date sono state rese pubbliche. In primis i nerazzurri di Simone Inzaghi non hanno accolto bene il fatto che sia stato deciso di far giocare lo stesso la gara contro i rossoblu dell'ex Sinisa Mihajlovic.

Un'altra polemica è nata anche in merito alle date scelte per la disputa della partita. In questo caso i bianconeri sono in prima linea. I friulani infatti dovranno recuperare le due partite nell'arco di una settimana mentre la dea di Gasperini scenderà in campo non prima dell'undici di maggio. Ma la situazione è ben più delicata: ecco che cosa sta succedendo! <<<