News Udinese – Karlstrom becca l’intoppo! Serata da rimuovere: il punto

Il capitano bianconero ha beccato la serata no: grave l'errore sul secondo goal del Milan. Come se non bastasse la gara è stata nettamente sotto tono

Lorenzo Focolari Redattore 21 settembre - 10:16

Se dovessimo eleggere il giocatore che ha deluso maggiormente forse il nome è quello di Jesper Karlstrom. Non è stato il peggiore in campo (titolo assegnato in ex equo a Ehizibue, Zemura e Sava) ma la delusione più grande. Il centrocampo dell'Udinese ha sofferto sotto tutti i punti di vista quello rossonero.

Zarraga, Atta e Karlstrom erano sempre un passo indietro agli avversari e questo non poteva che portare un netto cedimento come quello di ieri sera. A pesare ancora di più è stata la leggerezza commessa dallo svedese che ha portato al secondo goal del Milan. Karlstrom evade la pressione di Pulisic con un bel disimpegno tecnico lasciandosi alle spalle l'americano.

Successivamente alza la testa per calciare il pallone fuori dall'area ma Pulisic è più rapido, ruba la palla in area e Fofana arriva a mettere la bandierina su quella palla vagante persa in modo elementare che ha schiacciato l'Udinese. Sono serate storte già vissute dal capitano che sarà il primo a rialzarsi e pensare al futuro.