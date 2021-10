Notizie Udinese – Basta aspettare / E’ tempo di una maglia da titolare

Nell'amichevole contro il Tabor Sezana, Lazar Samardzic è stato il migliore in campo. Contro il Bologna possibile maglia da titolare

Vince a fatica l' Udinese contro gli sloveni del Tabor Sezana. A sorpresa, gli ospiti, complice l'errore di De Maio si erano portati in vantaggio grazie a Stancic. I friulani, nella ripresa, hanno reagito. Il rigore di Pereyra e la rete di Beto hanno ribaltato il match. Ma c'è un altro bianconero ad aver impressionato tutti. Analizziamo nei dettagli la prestazione del talento tedesco Lazar Samardzic , eletto migliore in campo.

Oggi pomeriggio abbiamo assistito all'ennesimo show di Samardzic . Il tedesco ha giocato una partita a dir poco sontuosa. Sin dall'inizio si è reso protagonista di giocate sopraffine che hanno messo in seria difficoltà la difesa degli sloveni. Il diciannovenne ha effettuato, colpi di tacco, doppi passi, dribbling. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Avrebbe potuto realizzare anche un paio di assist, ma i suoi compagni non hanno sfruttato le occasioni. A questo punto, Lazar merita più spazio. Deve avere più minutaggio. Già contro il Bologna ci potrebbero essere novità importanti.

Luca Gotti sta lanciando quasi tutti i giovani da titolari. All'appello mancano Nehuen Perez e Lazar Samardzic. L'argentino sembra ancora un pò indietro, mentre il tedesco è pronto per questo passo. L'unico ostacolo che frena il tecnico dei bianconeri è l'agguerrita concorrenza. Infatti, nel nuovo modulo (4-2-3-1), l'ex Lipsia si trova più a suo agio nella posizione di trequartista. Il problema è che quello è il ruolo dell' inamovibile tucu Pereyra. Serve studiare una nuova soluzione. Un talento del genere non può restare in panchina. Un' alternativa potrebbe essere lo spostamento del classe 2002 a sinistra al posto di uno tra Nacho Pussetto e Fernando Forestieri. Tra i tre, Samardzic sembra essere quello più in palla. Si merita la titolarità. Nel frattempo, torniamo sulla gara amichevole di oggi. Sono uscite le nostre pagelle. Siete d'accordo con questi voti? <<<