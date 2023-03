Notizie Udinese / La Dacia Arena potrebbe ospitare partite di Euro2032

Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbero diverse possibilità che la Dacia Arena possa ospitare alcune partite degli Europei 2032 qualora l'Italia vincesse come stato organizzatore. Il 9 marzo 2023, il Senato ha approvato al Governo il sostegno della candidatura avanzata dalla FIGC per l'organizzazione della fase finale dei Campionati Europei di calcio. Tra i primi nomi dei possibili stadi che avrebbero potuto ospitare le partite della manifestazione, il presidente della FIGC Gravina e il Ministro dello sport Abodi avevano tolto dalla lista lo stadio dell'Udinese, in quanto non rispettava la capienza minima necessaria per una competizione di questo calibro. Ma con le prossime elezioni amministrative la situazione potrebbe cambiare.

Il Comune di Udine, infatti, avrebbe già sottoscritto un accordo con l'Udinese per un piano di ampliamento dello stadio. Questo per fare in modo che l'impianto sia a norma per l'Europeo che verrà. L'attuale sindaco di Udine, Pietro Fontanini, predica ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione: "Abbiamo un bello stadio e l'Udinese si è impegnata per i lavori di ampliamento. La nostra posizione geografica è strategica rispetto a una buona parte d'Europa e il gioco del calcio è sempre un grande spettacolo" . Per il sindaco risulta importante superare alcuni step nei prossimi mesi per capire meglio la situazione. "Abbiamo buone possibilità di riuscita, sia per la qualità dell'impianto sia perché, tra aeroporti e autostrade, abbiamo le infrastrutture che facilitano l'arrivo in città dai Paesi confinanti".