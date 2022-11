Udinese | La Dacia Arena è un punto di riferimento a livello europeo

Il Responsabile Marketing bianconero, Gianluca Pizzamiglio, è intervenuto al Thinking Football Summit in Portogallo per parlare dello stadio

Redazione

L'Udinese è da sempre un'eccellenza nel campo della progettualità e delle infrastrutture, come ad esempio la Dacia Arena. Il Responsabile Marketing bianconero, Gianluca Pizzamiglio, è intervenuto al Thinking Football Summit in Portogallo, per parlare proprio delle principali idee di mercato su ospitalità, ristorazione, sponsorizzazioni e attivazione per avere uno stadio attivo 365 giorni l’anno. Un settore i cui bianconeri vogliono diventare pionieri e portavoce nel nostro calcio.

“Ancora una volta la Dacia Arena si conferma un modello a livello internazionale di stadio vivo 365 giorni l’anno - Ha dichiarato il Responsabile Marketing di Udinese Calcio Gianluca Pizzamiglio che ha spiegato come non sia la prima volta che il modello di stadio dell'Udinese venga preso ad esempio in summit così importanti come Thinking Football."Il nostro obiettivo è quello di continuare a sviluppare sempre progetti innovativi legati ad eventi a 360 gradi non solo calcistici che rendano la Dacia Arena sempre di più un punto di riferimento per gli sportivi e non è, soprattutto, di tutta la comunità".

Fuori da Euro2032 — Lo stadio Friuli o Dacia Arena, non potrà fare parte della spedizione che ospiterà i grandi campioni del 2032. Sono undici le città italiane scelte per questa ardua impresa e stiamo parlando di Roma, Milano, Genova, Torino, Verona, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Firenze, Cagliari. Il motivo per cui uno stadio all'avanguardia come la casa dei friulani non è stato selezionato è molto semplice: la capienza. Per poter ospitare una partita dell'Euro ci vuole uno stadio con capienza di almeno 30mila posti. Dopo l'ultima ristrutturazione la capienza è scesa a 26mila. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul calciomercato. Nelle ultime ore va segnalato un forte interesse da parte del Napoli per due giovani talenti. I partenopei fanno sul serio: i dettagli <<<