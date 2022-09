Udinese | Dal Cin: “I friulani possono essere la sorpresa della stagione”

L'ex dirigente dei bianconeri ha parlato del club friulano nel corso di un'intervista rilasciata al Messaggero Veneto

Redazione

I bianconeri stanno vivendo un momento da favola in questo avvio di stagione. Dopo l'inizio a singhiozzo coadiuvato dalla sconfitta di San Siro e il pareggio a reti bianche in casa contro la Salernitana, gli uomini di Sottil hanno trovato il bandolo della matassa e hanno inanellato una serie di vittorie spaventosa. Spaventosa non tanto per i risultati (tranne il clamoroso 4-0 ai giallorossi di Mourinho), ma più per prestazioni e continuità di gioco.

L'Udinese dà la sensazione di saper gestire le partite, anche dopo essere andata in svantaggio. Sembra aver acquisito in pochi mesi una grande consapevolezza dei propri mezzi e questo è un attributo fondamentale se si vuole fare il salto di qualità. La rosa pare essere completa in tutti i reparti, con ampia scelta sia a centrocampo che in attacco. Proprio i cambi, come dimostrato, faranno la differenza in questo campionato composto da sfide ravvicinate e calendario frammentario.

Le parole di Dal Cin

A proposito di questo momento entusiasmante per i bianconeri, ha parlato sulle pagine del Messaggero Veneto, Franco Dal Cin, ex dirigente dell'Udinese che ha portato Zico in Italia negli anni '80: "I friulani possono essere la sorpresa della stagione. Ad oggi non c'è una squadra capace di dominare sulle altre, anzi. C'è un grande equilibrio tra le prime dieci e tra queste ci sono anche Udinese e Torino". Poi in vista della prossima sfida di campionato: "Una vittoria degli uomini di Sottil contro l'Inter non mi sorprenderebbe. I nerazzurri hanno giocato anche in Champions mentre l'Udinese si è potuta concentrare solo su questa sfida". Non perdere tutte le ultime sulla squadra bianconera. Il direttore Marino è all'opera per il rinnovo di Marco Silvestri: tutti i dettagli <<<