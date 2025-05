Udinese – Dal Cin sul futuro del club e la gestione della trattativa in corso

Franco Dal Cin ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra attuale e sulla trattativa tra i Pozzo e il fondo americano

Lorenzo Focolari Redattore 31 maggio - 09:55

Franco Dal Cin è noto per aver portato Zico a Udine e per essere stato un potenziale acquirente del club nel Novembre del 1990. Oggi Dal Cin esprime i suoi dubbi riguardo alla trattativa tra i Pozzo e il fondo americano ancora dal nome sconosciuto. "Inizio col dire che seguo questa situazione da lontano e non ho un coinvolgimento diretto nella negoziazione. Tuttavia, in base a ciò che si legge e si ascolta, ho seri interrogativi sul fatto che questa operazione possa realizzarsi con successo".

"In particolare, parlo delle cifre: i 150 milioni di euro che il fondo americano prometterebbe, secondo me, non riflettono il reale valore dell’Udinese, che considero più elevato. Anche gli 80 milioni che si suppongono per la vendita di tre giocatori (Bijol, Lucca e Silet) coinvolti nell'affare non mi convincono. Inoltre, circolano voci che i Pozzo manterrebbero il 20% della società e avrebbero responsabilità nella gestione sportiva, oppure che Gianpaolo Pozzo potrebbe diventare presidente onorario della nuova Udinese. Conoscendolo, sono certo che non accetterebbe mai un incarico del genere. Il 'Paron' ha opinioni forti ed è competente, intuitivo e con una grande esperienza. In sintesi, è capace di essere ancora un elemento attivo per il bene del club bianconero".

Prosegue affermando: "Non penso che la possibile vendita, e voglio sottolineare 'possibile', sia collegata a problemi finanziari. Rimanendo sul piano logico, l'unico vero motivo potrebbe riguardare l'età o la salute del patron, al quale auguro naturalmente una lunga vita. Ma la realtà non è questa: l'ho visto recentemente alla televisione ed era in ottima forma. Insomma, neanche con uno sforzo riesco a trovare una spiegazione che motivi un cambio della dirigenza della società".