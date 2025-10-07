mondoudinese udinese news udinese Udinese – Date e orari del calendario bianconero fino a Gennaio!

Sono usciti tutti gli incontri dell'Udinese fino al mese di Gennaio: la strada è tracciata adesso tocca a Runjaic e i suoi
La Lega Calcio ha comunicato gli orari e le date delle partite dalla tredicesima alla ventiduesima giornata: Ecco i prossimi incontri dell’Udinese:

13ª giornata

Parma-Udinese

Sabato 29 novembre alle 15. 00 (DAZN)

Ottavi di finale di Coppa Italia

Juventus-Udinese

Martedì 2 dicembre alle 21. 00 (Mediaset)

14ª giornata

Udinese-Genoa

Lunedì 8 dicembre alle 18. 00 (DAZN)

15ª giornata

Udinese-Napoli

Domenica 14 dicembre alle 15. 00 (DAZN)

16ª giornata

Fiorentina-Udinese

Domenica 21 dicembre alle 18. 00 (DAZN/SKY)

17ª giornata

Udinese-Lazio

Sabato 27 dicembre alle 18. 00 (DAZN)

18ª giornata

Como-Udinese

Sabato 3 gennaio alle 12. 30 (DAZN)

19ª giornata

Torino-Udinese

Mercoledì 7 gennaio alle 20. 45 (DAZN)

20ª giornata

Udinese-Pisa

Sabato 10 gennaio alle 15. 00 (DAZN)

21ª giornata

Udinese-Inter

Sabato 17 gennaio alle 15. 00 (DAZN)

22ª giornata

Verona-Udinese

Lunedì 26 gennaio alle 20. 45 (DAZN/SKY)

