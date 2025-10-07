La Lega Calcio ha comunicato gli orari e le date delle partite dalla tredicesima alla ventiduesima giornata: Ecco i prossimi incontri dell’Udinese:
Udinese – Date e orari del calendario bianconero fino a Gennaio!
13ª giornata
Parma-Udinese
Sabato 29 novembre alle 15. 00 (DAZN)
Ottavi di finale di Coppa Italia
Juventus-Udinese
Martedì 2 dicembre alle 21. 00 (Mediaset)
14ª giornata
Udinese-Genoa
Lunedì 8 dicembre alle 18. 00 (DAZN)
15ª giornata
Udinese-Napoli
Domenica 14 dicembre alle 15. 00 (DAZN)
16ª giornata
Fiorentina-Udinese
Domenica 21 dicembre alle 18. 00 (DAZN/SKY)
17ª giornata
Udinese-Lazio
Sabato 27 dicembre alle 18. 00 (DAZN)
18ª giornata
Como-Udinese
Sabato 3 gennaio alle 12. 30 (DAZN)
19ª giornata
Torino-Udinese
Mercoledì 7 gennaio alle 20. 45 (DAZN)
20ª giornata
Udinese-Pisa
Sabato 10 gennaio alle 15. 00 (DAZN)
21ª giornata
Udinese-Inter
Sabato 17 gennaio alle 15. 00 (DAZN)
22ª giornata
Verona-Udinese
Lunedì 26 gennaio alle 20. 45 (DAZN/SKY)
