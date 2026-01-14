Udinese – Date ed orari della giornata numero 23 e 24: il punto

La Lega Serie A ha reso noto nel corso di questi istanti il programma in vista delle prossime giornate. Ufficializzato il calendario per due match importanti dei bianconeri, stiamo parlando della sfida tra le mura amiche del BluEnergy Stadium con la Roma e soprattutto del match con il Lecce che si giocherà al Via del Mare. Non dimentichiamo che all'andata contro queste squadre sono arrivati tre punti su sei e l'obiettivo è quello di migliorarli. Passiamo agli orari ufficiali per l'Udinese durante le giornate 23 e 24.
L'Udinese si avvicina a grandi passi verso i prossimi incontri di campionato, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul campo
Il calendario—
Giornata 23
Udinese-Roma Lunedì 01/02/2026 ore 20:45
Giornata 24
Lecce-Udinese Domenica 08/02/2026 ore 15:00
