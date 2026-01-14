mondoudinese udinese news udinese Udinese – Date ed orari della giornata numero 23 e 24: il punto

L'Udinese si avvicina a grandi passi verso i prossimi incontri di campionato, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul campo
La Lega Serie A ha reso noto nel corso di questi istanti il programma in vista delle prossime giornate. Ufficializzato il calendario per due match importanti dei bianconeri, stiamo parlando della sfida tra le mura amiche del BluEnergy Stadium con la Roma e soprattutto del match con il Lecce che si giocherà al Via del Mare. Non dimentichiamo che all'andata contro queste squadre sono arrivati tre punti su sei e l'obiettivo è quello di migliorarli. Passiamo agli orari ufficiali per l'Udinese durante le giornate 23 e 24.

Il calendario

Giornata 23

Udinese-Roma Lunedì 01/02/2026 ore 20:45

Giornata 24

Lecce-Udinese Domenica 08/02/2026 ore 15:00

Cambiando rapidamente discorso, ecco e ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Tre cessioni alle porte? Il punto <<<

