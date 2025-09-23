L‘attaccante bianconero ha saltato la gara contro il Pisa è quella contro il Milan: Runjaic potrebbe riaverlo per il Palermo

La nazionale è stata fatale per Viktor Bayo . Poche settimane fa il club bianconero annunciava ufficialmente che l’attaccante aveva riportato un infortunio alla coscia sinistra diminuendo così le alternative un attacco dell’Udinese .

La contusione riportata adesso sembra essere smaltita ma Runjaic vuole vederci chiaro. Bayo sono a qui ha disputato pochi minuti entrando bene nelle gare di campionato e contro la Carrarese.