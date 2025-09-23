La nazionale è stata fatale per Viktor Bayo. Poche settimane fa il club bianconero annunciava ufficialmente che l’attaccante aveva riportato un infortunio alla coscia sinistra diminuendo così le alternative un attacco dell’Udinese.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Bayo torna a disposizione ? I dati dell’infermeria
udinese
Notizie Udinese – Bayo torna a disposizione ? I dati dell’infermeria
L‘attaccante bianconero ha saltato la gara contro il Pisa è quella contro il Milan: Runjaic potrebbe riaverlo per il Palermo
La contusione riportata adesso sembra essere smaltita ma Runjaic vuole vederci chiaro. Bayo sono a qui ha disputato pochi minuti entrando bene nelle gare di campionato e contro la Carrarese.
Adesso però Runjaic non lo vuole rischiare e contro il Palermo potrebbe senz’altro essere convocato. Resta da chiarire però se Bayo potrà fare qualche minuto in modo da poter riprendere il ritmo necessario per le prossime gare di campionato. Le ultime di mercato: Arriva un nuovo 10? Colpo Pozzo dal Messico<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA