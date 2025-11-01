Udinese-Atalanta | Runjaic contro Juric: i dati a confronto

I due tecnici si sfideranno al Bluenergy Stadium con due formazioni pronte e dare spettacolo: ecco i dati a confronto

Lorenzo Focolari Redattore 1 novembre - 09:19

Ci sono stati 48 incontri ufficiali tra le due formazioni a Udine, con un risultato che vede 25 trionfi per i friulani (l'ultimo 2-1 nella Serie A 2017/18), 12 pareggi (l'ultimo 0-0 nella Serie A della stagione scorsa) e 11 vittorie per gli ospiti bergamaschi (l'ultima 6-2 nella Serie A 2021/22).

L’ultima affermazione dell’Udinese è datata 29 ottobre 2017, quando vinse 2-1 in Serie A grazie ai gol di De Paul e Barak, dopo il vantaggio iniziale degli avversari con la rete di Kurtic (Cristante fallì un penalty a 5 minuti dal termine); da quel momento in Friuli si sono verificati 4 pareggi (3 nelle ultime 3 stagioni) e 3 successi dell’Atalanta.

Nella stagione 2025/26, l’Udinese è rimasta a secco di gol una sola volta in 11 incontri ufficiali, perdendo 0-3 in casa contro il Milan; nelle altre 10 partite, i friulani hanno realizzato 15 reti.

L’Udinese è la squadra che ha incassato più reti nella Serie A 2025/26: 15, insieme alla Fiorentina.

L’Udinese è anche la formazione che ha subito più gol nei primi 15 minuti di gioco nella Serie A 2025/26: 4, come il Verona.

L’Atalanta è il club che ha avuto il maggior numero di marcatori: 10, come l’Inter.

L’Atalanta è l’unica squadra rimasta inviolata dopo 9 partite nella Serie A 2025/26, proprio come era accaduto nel 2022/23. Tuttavia, con i 13 punti attuali, i nerazzurri registrano il punteggio più basso a tale punto del campionato dal 2018/19, quando si trovavano a soli 9 punti.

Tra Kosta Runjaic e Ivan Juric si tratta del secondo incontro ufficiale dopo la sfida dell'anno passato: Roma-Udinese 3-0 (22 settembre 2024). Le reti dei giallorossi sono state messe a segno da Dovbyk, Baldanzi e Dybala, in quella che fu la prima panchina giallorossa per il tecnico croato, succeduto al dimissionato De Rossi.

Ivan Juric ha affrontato l’Udinese 4 volte da giocatore: ha ottenuto 1 pareggio e 3 vittorie come tecnico dell’Atalanta (nelle stagioni di Serie A 2007/08 e 2008/09).

Contro il Milan, Ademola Lookman ha realizzato il suo quarantesimo gol in Serie A, il primo della stagione. Contro l’Udinese ha segnato soltanto una volta, il 9 ottobre 2022: Udinese-Atalanta 2-2.

Ademola Lookman occupa la seconda posizione tra i calciatori nigeriani marcatori nella storia della Serie A a girone unico (40 gol). La prima posizione è detenuta da Victor Osimhen (66 reti).

Nicolò Zaniolo ha raggiunto il traguardo della terza rete di questa stagione considerando sia la Serie A che la Coppa Italia: l'unico anno in cui l’attaccante della Juventus aveva iniziato meglio è stato il 2019/20, quando aveva segnato 4 gol (indossando la maglia della Roma) entro la fine di ottobre.

Zaniolo, ex della gara: ha collezionato 23 presenze e messo a segno 3 gol (tutti in trasferta e nella seconda metà delle partite) con la maglia dell'Inter, da luglio 2024 a gennaio 2025. Le ultime di mercato: Zaniolo via a gennaio? Inler lancia l’allarme<<<