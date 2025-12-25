Udinese – Zaccagni con i bianconeri non incide? Tutti i numeri

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra sa che ad attenderla c'è un impegno tutt'altro che semplice contro un'ottima società come i biancocelesti di Maurizio Sarri. Nel frattempo c'è un dato decisamente interessante che arriva direttamente da uno dei migliori calciatori della società della Capitale.
Un vero e proprio dato importante per i bianconeri di mister Runjaic. La squadra ha fatto il punto e soprattutto ecco le ultime su Zaccagni
Uno dei calciatori migliori del team come Mattia Zaccagni non ha mai messo a referto una rete contro l'Udinese. Un dato alquanto curioso per uno dei migliori esterni del nostro torneo nazionale. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Lovric via da Udine? Tutti i dettagli sul nuovo possibile colpo <<<
