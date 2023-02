News Udinese – Dato che fa preoccupare / Primato che nessuno vorrebbe

La squadra guidata da Andrea Sottil si prepara ai prossimi incontri di campionato, nel frattempo non arrivano proprio belle notizie dai dati

L'Udinesecontinua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra ha grande voglia di rivincita e soprattutto di tornare proprio al successo che manca da tanto tempo. Il prossimo match non sarà dei più semplici, visto che è in programma contro i neroazzurri guidati da Simone Inzaghi. Sicuramente non sarà facile riuscire a fare la differenza visto il grande livello della società meneghina, ma questa Udinese non può più aspettare nessuno e deve fare per forza di cose risultato. Cambiando rapidamente discorso, non possiamo perdere tutte le ultime in vista dei prossimi match e soprattutto un dato molto preoccupante su tutte le partite di campionato vissute fino ad ora.

La squadra di Andrea Sottil, ad oggi, detiene un primato che nessuna società vorrebbe avere. I friulani sono primi per gol presi nel primo quarto d'ora. Sicuramente un dato che bisogna migliorare sotto tutti i punti di vista e a prescindere dalla situazione che si sta vivendo. Al momento l'Udinese ha preso ben otto gol e a parte la partita contro i neroazzurri (citati in precedenza) giocata al Friuli e ribaltata con una grande vittoria. Questa Udinese non è mai riuscita a riprendere un match in cui è andata in svantaggio all'interno dei primi quindici minuti.

Punti sfumati — Questi punti che se ne vanno fanno sicuramente la differenza da qua a fine anno. Sottil sa benissimo che deve lavorare sull'approccio alle partite dei suoi ragazzi, visto che partire ogni volta sotto di un gol non è mai il massimo.