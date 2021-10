Notizie Udinese – D’Aversa: ”Domani gara tosta. Occhio alle ripartenze”

L'allenatore della Sampdoria è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro l'Udinese. Ecco le sue parole

Manca sempre meno al calcio d'inizio del match tra Sampdoria ed Udinese. Entrambe le squadre sono reduce da qualche sconfitta di troppo. I blucerchiati hanno perso contro Napoli e Vecchia Signora, mentre i friulani sono stati sconfitti dai partenopei, giallorossi e viola. Domani, ci sono in palio punti preziosissimi. in classifica, i club sono separati da soli due punti: sette per i bianconeri, cinque per i doriani. Sarà una sfida aperta ed equilibrata, dove ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza. Serve massima concentrazione. Nel frattempo, l'allenatore della Sampdoria, Roberto D'Aversa, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club per presentare la gara di Marassi. Queste le sue dichiarazioni.

Partita insidiosa

Il tecnico doriano ha detto la sua sull'Udinese. ''Domani affronteremo una squadra molto fisica, strutturata e con calciatori molto bravi in campo aperto. È una partita che nasconde molte insidie. Noi faremo di tutto per vincere. Dovremo essere bravi a non concedere ripartenze e fare molta attenzione alle seconde palle, situazioni in cui possiamo andare in difficoltà. Dobbiamo chiudere con un successo questo secondo ciclo di partite per lavorare con serenità ed entusiasmo durante la sosta del campionato''. Ma non finisce qui.

Calendario

D'Aversa ha parlato anche del calendario della Samp dopo la sosta. ''Leggo e sento che il calendario adesso sarà in discesa ma non mi fido, anche perché personalmente preferisco le salite. In queste prime sei partite di campionato abbiamo messo in evidenza tanti aspetti positivi ma adesso è arrivato il momento di conquistare punti. Dobbiamo scendere in campo con la voglia di migliorare la nostra classifica: in settimana abbiamo lavorato a testa bassa, adesso bisogna rialzarla per dimostrare il nostro valore''.