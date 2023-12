Udinese – Davies e Brenner stanno tornando? Le ultime sugli attaccanti

Keinan Davies e il brasiliano Brenner continuano a lavorare per rientrare sul campo il prima possibile. Ecco tutte le ultime sul loro rientro

Tranquilli, Keinan Davies e Brenner non si sono persi in quel del Bruseschi. I due calciatori stanno continuando a lavorare e finalmente pare essere arrivato il momento del loro esordio. Le punte di diamante di questo mercato estivo dopo tantissima fatica sono pronte per dire la loro sul campo del BluEnergy Stadium.