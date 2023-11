Udinese – Il rientro si avvicina? / Il punto sul bomber Keinan Davies

Ieri il centravanti si è allenato in parte e non con il gruppo. Non di certo una bellissima notizia, soprattutto se pensiamo che negli ultimi due mesi non è mai riuscito a dare una mano a questa squadra. Allo stesso tempo, però, bisogna anche valutare i tempi di rientro. La speranza per mister Cioffi è quella di averlo entro fine settimana prossimo.