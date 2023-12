Udinese – Davies e Brenner torneranno? Cioffi è disperato

Mister Cioffi continuerà a dover ovviare ai problemi di titolarità. La squadra bianconera non recupera nemmeno per i prossimi incontri i due attaccanti principi di questo campionato, stiamo parlando di Keinan Davies e Brenner . L'inglese non si è visto nemmeno nelle amichevoli e diventa ufficialmente un grandissimo punto di domanda.

Per quanto riguarda il brasiliano, invece, dall'amichevole contro l'Al-Rayyan non si è più messo in mostra. Adesso non si può fare altro che attendere e sperare nel loro ritorno, anche se le parole del tecnico in conferenza fanno davvero preoccupare. Chissà se i ragazzi rientreranno mai in campo nel corso di questa stagione.