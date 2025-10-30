Notizie Udinese – Davis ai box ! Le condizioni dell’attaccante

Keinan Davis ha lasciato il campo per un infortuni: al suo posto è entrato Buksa. Le cond attuali dell’inglese

Infortunio e sostituzione necessaria per Keinan Davis durante la partita tra Juventus e Udinese .

Il centravanti anglo-giamaicano, che ha segnato tre gol e fornito un assist in questa fase di inizio stagione, ha lasciato il campo a causa di un problema muscolare, costringendo Runjaic a mettere Buksa al suo posto.

Le condizioni di Keinan Davis saranno monitorate nelle prossime ore, ma nel frattempo l'Udinese dovrà rinunciare all'attaccante sia per l'incontro con la Juventus sia, con ogni probabilità, per quello con la sua squadra in programma nel weekend successivo.