Udinese News – Keinan Davis spegne oggi 27 candeline

Gaie notizie in casa Udinese : oggi Keinan Davis compie 27 anni. L’attaccante inglese si merita una giornata di riposo dato che sta ancora lavorando duramente per recuperare dall’infortunio.

Il giocatore vuole tornare a disposizione della squadra e sembra che possa essere convocato nelle prossime gare. Chissà se sarà pronto già contro l’Empoli di D’Aversa . In tal caso la sua presenza sarebbe utile per far riposare gli attaccanti davanti e averli al top della forma.

Oggi tutto ciò passa in secondo piano, Davis si merita un giorno di riposo sia mentale che fisico per tornare più forte di prima e aiutare l’Udinese in questa stagione calcistica. Le ultime di mercato: Lucca via a giugno? Tutte le squadre interessate