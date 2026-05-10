Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Cagliari di Pisacane. Un match che ha lasciato davvero parecchi punti di domanda, soprattutto dal punto di vista comportamentale dopo quanto avvenuto nel corso degli ultimi istanti. Le parole di Keinan Davis fanno capire che un finale turbolento si è abbattuto sulla Unipol Domus Arena e di conseguenza non possiamo fare altro che andare a leggere le dichiarazioni che sono uscite sui social network. Il centravanti inglese si è affidato direttamente al suo account Instagram per esprimere tutta la rabbia dopo quanto avvenuto.

Le parole di Davis

mi ha chiamato scimmia durante la partita. Io spero che la Lega Serie A faccia qualcosa in merito, vedremo". Poche parole ma decisamente pesanti, ricordiamo che sono state accompagnate da una foto di. Adesso il tutto passerà al vaglio della Lega che dovrà accertarsi di quanto avvenuto e solo dopo potrà fare la giuste decisioni. Sicuramente una pagina di calcio triste, soprattutto con gli anni che avanzano.ha già espresso tutta la vicinanza al ragazzo inglese e sicuramente ci si aspettano delle novità nel corso delle prossime ore, vedremo se arriveranno.