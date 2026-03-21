Notizie Udinese – Davis è nella top 3 bomber della Serie A? Parla Kabasele

Davis può rientrare nella top tre bomber della massima serie del nostro calcio? L'analisi e soprattutto le dichiarazioni di un bianconero

Lorenzo Focolari Redattore 21 marzo - 12:36

Keinan Davis al centro dell'attacco di una top nel corso della prossima stagione? Il ragionamento sembra essere molto chiaro, visto che a detta di tantissimi addetti ai lavori abbiamo a che fare con un attaccante che ha tutte le qualità e viene definito come un top della categoria. Una stagione da sogno, visto che ieri è arrivata la doppia cifra e soprattutto un'annata in cui ha trovato la giusta continuità senza che gli infortuni potessero frenare la sua crescita (come successo nelle due stagioni precedenti). Il bomber ha ancora tantissima fame di reti e vuole trascinare l'Udinese in alto in classifica. Prima, però, passiamo alle dichiarazioni di chi si allena ogni giorno con lui: Christian Kabasele. Ecco il pensiero del difensore centrale belga sulla stagione e sul rendimento del bomber.

Il pensiero di Kabasele — Al termine della sfida con il Genoa è arrivato un commento molto eloquente. L'autore è un calciatore che ha tutte le qualità per mettere in difficoltà anche i top bomber del nostro campionato. Christian Kabasele a DAZN ha definito in questo modo il rendimento di Davis: "Keinan ha dimostrato di essere nella top tre attaccanti della Serie A e posso dire di essere molto contento di non doverlo marcare". Poche parole che fanno capire, però, quanto l'apporto del centravanti inglese sia quello di un vero e proprio top player. Adesso non possono che aprirsi le tantissime voci di mercato che già nel corso di queste ultime settimane si stanno susseguendo. L'anno prossimo dove potremmo vedere il bomber bianconero?

Il futuro di Keinan Davis — Difficile da pronosticare, ma il centravanti inglese è stato messo sotto osservazione da alcune delle squadre più interessanti del nostro campionato. Ad esempio la Juve ha bisogno di rinnovare il suo parco attaccanti e potrebbe fare un pensiero sulle giocate del bomber già in doppia cifra. Tra le squadre sulle sue orme e tracce, non solo i bianconeri di Torino ma anche i rossoneri di Milano possono mostrarsi interessati vista la possibile rivoluzione offensiva in programma. L'Udinese lo sa e non ha intenzione di perdere le sue giocate, proprio per questo motivo sta cercando di inserire un rinnovo contrattuale fino al 2029 (con un anno a decisione della società). Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita con Zaniolo che non sembra essere sicuro di restare in bianconero o meglio le dichiarazioni dell'ex dirigente Dal Cin lo fanno pensare. Ecco quale potrebbe essere il futuro dell'attaccante italiano <<<