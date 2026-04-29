L'Udinese sta lavorando in maniera intensa per concludere nel migliore dei modi il suo campionato e soprattutto conquistare quei cinquanta punti che servono in maniera decisamente importante. Nel corso dell'ultima serata non possiamo fare altro che parlare anche delle dichiarazioni di Keinan Davis che ha fatto il punto sul suo possibile recupero. Il bomber ha parlato in una serata organizzata che riuniva tutti i fans Club del Basso Friuli. Non perdiamo un secondo ed andiamo subito con le parole del centravanti che non vede l'ora di tornare sul campo da gioco ed ha già fissato una vera e propria data.

La data del bomber per il rientro sul campo

Davis e Ramon

"Tornerà a breve, se non sarà in campo contro il Torino ci sarò alla prossima". Entro il nove maggio il rientro di Keinan Davis con la maglia dell'Udinese, che potrebbe dare una grande mano in questo rush finale per poter conquistare l'obiettivo citato e fissato in precedenza. Sicuramente un rientro importante per concludere al meglio questa stagione. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Nuovi dettagli su un difensore centrale che è una colonna portante della squadra. Oumar Solet verso l'Inter? Tutte le novità sull'affare con i neroazzurri <<<