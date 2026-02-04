Udinese – Davis out: ecco quante e quali partite salterà il bianconero

Il centravanti dell'Udinese si ferma e lo farà per un lasso di tempo abbastanza lungo. Una decisione che fa sicuramente male alla squadra bianconera e che porta ad avere la perdita di un elemento fondamentale nel corso di questa stagione, viste le sette reti messe a referto fino ad adesso.
Keinan Davis è out, non possiamo fare altro che andare a vedere quanti partite e soprattutto quali partite salterà il calciatore bianconero
Keinan Davis non vede l'ora di tornare, ma dovrà restare fermo 40 giorni per via dell'infortunio riscontrato nella sfida contro la Roma. Sicuramente salterà il prossimo incontro di campionato che sarà contro il Lecce, ma anche quelli con Sassuolo e Bologna. La speranza è di rivederlo contro l'Atalanta o al più tardi contro i bianconeri di Luciano Spaleltti. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Colpo UFFICIALE: tutti i dettagli <<<
