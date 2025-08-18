Udinese News – Davis parla della stagione che verrà: le parole

L’attaccante inglese ha rilasciato delle dichiarazioni importanti in merito alla stagione che lo attenderà

Keinan Davis, ha fornito un aggiornamento sulla situazione all'Udinese durante un'intervista a Dazn: "L'estate è stata molto positiva, abbiamo mostrato grande qualità nel gioco. Mi sento a mio agio con i miei compagni, li considero sempre più forti di anno in anno. I miei traguardi per questa stagione rimangono gli stessi delle due precedenti, ma a causa di infortuni fisici non sono riuscito a realizzarli: quest'anno ci proverò nuovamente”.

“Abbiamo perso due giocatori molto significativi; Lucca era stato il nostro goleador nella scorsa stagione e Bijol ha ricoperto il ruolo di capitano negli anni precedenti. Sarà senz'altro difficile rimpiazzarli, ma chiunque verrà scelto sarà selezionato con cura dal club e sarà fondamentale per noi. Non sono certo se ci sarà bisogno di tempo per adattarsi al campionato, ma sicuramente apporteranno un grande contributo”.

”La società ha espresso parole molto belle nei miei confronti, il che è stato motivante. Sento che c'è fiducia in me e darò il massimo della mia disponibilità, con la speranza di evitare infortuni per offrire tutto ciò che ho”.

“Apprezzo molto il metodo di Runjaic, è davvero diretto. Non ci nascondiamo, ci piace andare a pressare le altre squadre alti, marcando a uomo e senza timori. Durante il mio infortunio, Runjaic è stato molto presente e di grande aiuto per me. È stato importante averlo a fianco”.

"Questa è la mia terza stagione all'Udinese, ho 27 anni e ho accumulato molta esperienza. Abbiamo avuto un ottimo precampionato e mi sento in ottima forma fisica; mi sono trovando bene con i compagni, quindi sarò pronto quando inizierà la serie A".