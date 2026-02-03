Keinan Davis potrebbe preoccupare a tutti gli effetti e soprattutto l'Udinese potrebbe perdere l'ennesimo attaccante per un lasso di tempo tutt'altro che limitato nel corso di questa stagione. Il bomber nel corso della ripresa del match con la Roma ha risentito di un fastidio muscolare all'inguine.
News Udinese – Davis preoccupa: il punto sulle sue condizioni
Keinan Davis preoccupa per l'uscita dal campo con grande anticipo nel corso della seconda frazione di gioco. Ecco tutti i dettagli
Sembra essere molto difficile poterlo vedere già nel corso del prossimo match di campionato contro il Lecce al Via del Mare. Si avranno delle maggiori informazioni solo dopo gli esami strumentali delle prossime ore. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita. L'Udinese mette a referto un colpo importante, affare da cinque milioni <<<
