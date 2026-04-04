Keinan Davis è costretto ad alzare bandiera bianca e non ci sarà nel corso del prossimo incontro di campionato dell'Udinese. Il calciatore inglese non è riuscito ad evitare l'ammonizione contro il Genoa e di conseguenza sconterà la squalifica per somma di cartellini gialli proprio questa Pasquetta contro il Como. Nel frattempo, ecco chi potrebbe sostituire il bomber.
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Notizie Udinese – Davis squalificato, Runjaic ha tre chance per sostituirlo
Keinan Davis deve alzare bandiera bianca e non ci sarà nel corso del prossimo incontro di campionato. Tutti i dettagli per la sostituzione
Il primo profilo messo sotto osservazione (complice l'infortunio di Buksa) è quello di Valentin Bayo. L'attaccante ivoriano, però, non è l'unico visto che si potrebbe scendere in campo anche con Gueye. Ultimo ma non meno importante sarebbe Zaniolo come Falso Nueve supportato da uno tra Ekkelenkamp e Arthur Atta. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. C'è un nuovo nome per la mediana <<<
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