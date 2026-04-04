Notizie Udinese – Davis squalificato, Runjaic ha tre chance per sostituirlo

Keinan Davis deve alzare bandiera bianca e non ci sarà nel corso del prossimo incontro di campionato. Tutti i dettagli per la sostituzione

Keinan Davis è costretto ad alzare bandiera bianca e non ci sarà nel corso del prossimo incontro di campionato dell'Udinese. Il calciatore inglese non è riuscito ad evitare l'ammonizione contro il Genoa e di conseguenza sconterà la squalifica per somma di cartellini gialli proprio questa Pasquetta contro il Como. Nel frattempo, ecco chi potrebbe sostituire il bomber.