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Notizie Udinese – Davis squalificato, Runjaic ha tre chance per sostituirlo

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Keinan Davis deve alzare bandiera bianca e non ci sarà nel corso del prossimo incontro di campionato. Tutti i dettagli per la sostituzione
Lorenzo Focolari Redattore 

Keinan Davis è costretto ad alzare bandiera bianca e non ci sarà nel corso del prossimo incontro di campionato dell'Udinese. Il calciatore inglese non è riuscito ad evitare l'ammonizione contro il Genoa e di conseguenza sconterà la squalifica per somma di cartellini gialli proprio questa Pasquetta contro il Como. Nel frattempo, ecco chi potrebbe sostituire il bomber.

Il primo profilo messo sotto osservazione (complice l'infortunio di Buksa) è quello di Valentin Bayo. L'attaccante ivoriano, però, non è l'unico visto che si potrebbe scendere in campo anche con Gueye. Ultimo ma non meno importante sarebbe Zaniolo come Falso Nueve supportato da uno tra Ekkelenkamp e Arthur Atta. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. C'è un nuovo nome per la mediana <<<

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