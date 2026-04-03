La stagione sta volando verso il termine e la squadra bianconera può vedere sicuramente il bicchiere mezzo pieno, anche se ci sono ancora delle partite che potrebbero decidere la valutazione finale dell'annata. L'obiettivo conclamato non cambia e si farà il possibile per raggiungere sia la parte sinistra della classifica che i cinquanta punti finali.
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Mercato Udinese – Colpo in mediana? I Pozzo preparano cinque milioni
Un colpo importante che potrebbe rinforzare in maniera seria la rosa di mister Kosta Runjaic. Ecco tutti i dettagli sul nuovo nome del club
Un traguardo decisamente importante per una squadra che ha ancora voglia di sorprendere sul campo da gioco, allo stesso tempo si sta iniziando a pianificare il futuro. L'obiettivo è quello di aggiungere degli elementi importanti e che sappiano fare la differenza. Calciatori giovani che in Italia possano dire la loro. Sappiamo che il reparto scouting dell'Udinese è tendenzialmente una certezza da questo punto di vista. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'ultimo nome osservato <<<
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