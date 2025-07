Udinese news – Davis si trova bene ma c’è da fare di più! Le parole

L’attaccante inglese è attualmente il titolare della squadra ma deve dimostrare di più in gare come quella di ieri e non solo

Keinan Davis, tornato titolare, ha espresso le sue impressioni sulla partita della squadra e sul risultato finale: “È fantastico essere rientrato in campo, non avevo partecipato al primo incontro ma sono felice di essere nuovamente in forma per la seconda. Cerco sempre di dare il massimo per il gruppo e mi impegno a migliorare costantemente”.