Notizie Udinese – Torna il tandem Davis/Zaniolo? L’idea di Runjaic

La coppia d'attacco si è salvata a Reggio Emilia per via della rete di Davis: Zaniolo deve tornare ancora al livello adatto

Lorenzo Focolari Redattore 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 09:36)

Davis è l'unica certezza dell'attacco bianconero. Nella giornata negativa al Mapei Stadium l'attaccante inglese ci ha messo lo zampino per cercare di accorciare le distanze. Un tentativo vano ma che dimostra quanto Davis stia dando tutto per la maglia dell'Udinese.

Accanto a lui Bravo ha saputo trovare il goal decisivo contro il Pisa dimostrando un miglioramento nello stare in campo. Adesso il classe 2005 si trova con la nazionale spagnole a giocare il MondialeU20. La sua assenza ha fatto sì che le riserve potessero entrare in campo. Buksa e Bayo sono stati ai box fino a ieri e adesso potrebbero rappresentare due opportunità valide per Runjaic.

In realtà questo è il momento di Zaniolo. Il tecnico tedesco lo schiererà di nuovo dopo l'insufficienza netta di Reggio Emilia? La risposta dovrebbe essere sì per evitare di sforzare Bayo e Buksa e per non perdere Zaniolo stesso.