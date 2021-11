Notizie Udinese – De Maio: ”Merito una chance. Gotti ha deciso…”

Sebastian De Maio è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. Ecco le dichiarazioni del difensore bianconero

Il francese ha parlato del ritorno al successo dopo un mese e mezzo. ''E’ stata una vittoria che ha rappresentato tantissimo. Volevamo a tutti i costi portare a casa i tre punti. La squadra ha fatto quello che ci aveva chiesto il mister. Prima di questa partita non c'era aria pesante nello spogliatoio, anche perchè non avevamo fatto otto sconfitte. Erano arrivati anche quattro pareggi che hanno mosso la classifica. Credo che alla fine ci manchino tre punti. Il nostro cammino è quello: sicuramente possiamo fare qualcosa in più. Minicicli? Dipende dal calendario e da chi affronti. Tutte le squadre hanno minicicli. In ogni partita ci sono tante sfumature e tanti episodi. Gli avversari in campo dicono comunque la loro. Questa squadra può crescere sotto molti aspetti, ci alleniamo per questo. Il nostro compito è crescere, sia individualmente che come squadra''.