Notizie Udinese – Scaloni: ”De Paul è pronto per una big”

Le ultime notizie sull'Udinese. Il ct dell'Argentina, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha speso belle parole per De Paul e Molina

Redazione

Dopo l'ennesima stagione giocata ad altissimo livello, De Paul è pronto per il definitivo salto di qualità. Il prossimo anno potrebbe andare o in Spagna, con l'Atletico Madrid che ha già presentato un'offerta all'Udinese, oppure restare in Italia. Attualmente, i rossoneri guidati da Pioli sembrano in vantaggio sulle altre pretendenti. Maldini ha individuato nell'argentino l'erede perfetto di Calhanoglu e nei prossimi giorni potrebbe esserci l'affondo decisivo. Nel frattempo, il capitano bianconero è concentrato solamente sull'Argentina visto che domani è in programma un'importante partita contro il Cile. Proprio il tecnico della selecciòn, Lionel Scaloni, ha speso belle parole sia per De Paul, ma anche per un altro giocatore friulano, ovvero Nahuel Molina. Queste le dichiarazioni dell'ex difensore rilasciate ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

De Paul e Molina

''Sono convinto che Rodrigo sia pronto per il salto in una squadra importante, senza sminuire il valore dell’Udinese, club che conosco bene e che considero un modello di gestione. So che lui si sente perfettamente a proprio agio li, però arriva un momento nel quale ogni giocatore ha bisogno di fare un salto di qualità, e lui è pronto. È un giocatore molto interessante perché può giocare bene in differenti posizioni, un giocatore moderno. Ha le qualità per giocare con l'Argentina e per provare a farsi strada in un top club, penso che lui lo desideri e spero che l’Udinese sia aperta a questa possibilità. Molina ha voglia, è giovane, viene da una seconda parte di stagione molto interessante e gioca in una posizione dove cerchiamo ricambio''.

Formazione titolare contro il Cile

Il tecnico dell'albiceleste ha anche annunciato l'11 titolare che domani scenderà in campo per affrontare il Cile: ''La squadra è pronta. GiocherannoMartínez, Foyth, Romero, Martínez Quarta, Tagliafico, Paredes, Ocampos, De Paul, Messi, Di María, Lautaro Martínez”. Il numero dieci bianconero sarà quindi il perno del centrocampo, mentre Molina e Musso si siederanno in panchina.