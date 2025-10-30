mondoudinese udinese news udinese Udinese – De Roon ai box! Salta la gara contro i friulani? Il punto

udinese

Udinese – De Roon ai box! Salta la gara contro i friulani? Il punto

Udinese – De Roon ai box! Salta la gara contro i friulani? Il punto - immagine 1
Il centrocampista dell’Atalanta potrebbe non saltare la gara contro l’Udinese nonostante un infortunio molto recidivo
Lorenzo Focolari Redattore 

Sospiro di conforto in casa Atalanta, dove si respirava preoccupazione per i risultati dei test a cui è stato sottoposto oggi Martin De Roon, il mediano sostituito nella prima frazione della partita contro il Milan.

Gli esami hanno accertato che non ci sono infortuni al muscolo flessore sinistro: secondo L’Eco di Bergamo, il centrocampista potrebbe essere inserito nella lista dei convocati per la partita a Udine, anche se non verrà impiegato dal primo minuto.

Così il centrocampista dei bergamaschi potrebbe esserci per la gara contro i friulani. Runjaic ha altro a cui pensare in questo momento: la squadra non ha ancora trovato una sua stabilità ottimale. Tante sono le scelte possibili e questo va oltre le notizie provenienti dall’esterno. Le ultime di mercato: Scambio con la Vecchia Signora? Idea di Spalletti<<<

Leggi anche
Notizie Udinese – L’altalena del caos pervade la squadra di Runjaic
Udinese – Di Bello bocciato dai giornali! il commento della moviola

© RIPRODUZIONE RISERVATA