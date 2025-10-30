Udinese – De Roon ai box! Salta la gara contro i friulani? Il punto

Gli esami hanno accertato che non ci sono infortuni al muscolo flessore sinistro: secondo L’Eco di Bergamo , il centrocampista potrebbe essere inserito nella lista dei convocati per la partita a Udine, anche se non verrà impiegato dal primo minuto.

Così il centrocampista dei bergamaschi potrebbe esserci per la gara contro i friulani. Runjaic ha altro a cui pensare in questo momento: la squadra non ha ancora trovato una sua stabilità ottimale. Tante sono le scelte possibili e questo va oltre le notizie provenienti dall’esterno. Le ultime di mercato: Scambio con la Vecchia Signora? Idea di Spalletti<<<