Sospiro di conforto in casa Atalanta, dove si respirava preoccupazione per i risultati dei test a cui è stato sottoposto oggi Martin De Roon, il mediano sostituito nella prima frazione della partita contro il Milan.
Udinese – De Roon ai box! Salta la gara contro i friulani? Il punto
Il centrocampista dell’Atalanta potrebbe non saltare la gara contro l’Udinese nonostante un infortunio molto recidivo
Gli esami hanno accertato che non ci sono infortuni al muscolo flessore sinistro: secondo L’Eco di Bergamo, il centrocampista potrebbe essere inserito nella lista dei convocati per la partita a Udine, anche se non verrà impiegato dal primo minuto.
Così il centrocampista dei bergamaschi potrebbe esserci per la gara contro i friulani. Runjaic ha altro a cui pensare in questo momento: la squadra non ha ancora trovato una sua stabilità ottimale. Tante sono le scelte possibili e questo va oltre le notizie provenienti dall’esterno. Le ultime di mercato: Scambio con la Vecchia Signora? Idea di Spalletti<<<
