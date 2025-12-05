Udinese – De Rossi ritrova due big: l’analisi dell’avversario

I liguri arriveranno al Bluenergy stadium con dei recuperi dall’infermeria: De Rossi prepara le sue strategie

Lorenzo Focolari Redattore 5 dicembre 2025 (modifica il 5 dicembre 2025 | 10:36)

Il Genoa cerca di ripartire dopo la sua eliminazione dalla Coppa Italia, concentrandosi sulla prossima partita di campionato contro l’Udinese. La sconfitta di Bergamo, sebbene dolorosa, ha offerto spunti importanti al mister Daniele De Rossi per esaminare le riserve in vista del mercato di gennaio. Il tecnico ha sottolineato l'urgenza di ridurre una rosa considerata eccessiva, e il Chief of Football Lopez è già attivamente coinvolto in questo processo.

Secondo Tuttosport, ci sono buone novità dal campo: Ruslan Malinovskyi ha superato la febbre ed è tornato ad allenarsi, pronto per la trasferta in Friuli. Anche Norton-Cuffy rientra dopo la squalifica.

Sabelli è ancora assente, mentre le condizioni di Cornet e Gronbaek, attualmente in fase di recupero, sono ancora da esaminare.