Udinese – De Siervo: ”Il governo non capisce l’importanza della Serie A”

De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato della situazione ristori e delle decisioni del Governo. Ecco le sue parole

E’ un momento duro e delicato per il calcio italiano. Il covid rischia di avere ripercussioni importanti sull'intero settore. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare della situazione ristori e delle decisioni del Governo. Ecco le sue dichiarazioni. ''Il sotto segretario allo Sport Valentina Vezzali ha svolto un grande lavoro. Nonostante questo, la politica, ancora una volta, dimostra di non aver capito l’importanza dello sport per gli italiani e soprattutto della Serie A, che dovrebbe essere la locomotiva e che invece viene abbandonata con danni permanenti. Vorrei ricordare che il calcio è una delle principali 10 industrie italiane: appassiona oltre 32 milioni di persone e dà lavoro a più di 300mila. Sono numeri che meritano considerazione e rispetto da parte del governo: versiamo ogni anno 1,2 miliardi di contribuzione''.