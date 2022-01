Notizie Udinese – Gravina: ”Stadi? L’auspicio è di tornare presto al 100%”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato una lunga intervsita ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole

Redazione

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Il numero uno del calcio italiano ha toccato diversi argomenti, a partire dalla riforma che starebbe pensando per la Serie A. ''La riforma che ho presentato prescinde dai numeri, almeno all'inizio. Voglio stabilizzare il sistema, ridurre il gap economico tra i campionati, rendere più sostenibile il sistema. I numeri non sono confortanti, uno dei miei obiettivi è invertire la tendenza per i club professionistici, agevolando gli investimenti nei vivai''.

Capienza al 100%

Successivamente, Gravina ha parlato della riapertura al 100% degli stadi. ''Il protocollo sanitario è una vittoria. La soglia del 35 per cento di contagiati ci pone al riparo da divieti difformi delle singole Asl. Non accadrà più che si giochi con undici positivi e si resti bloccati per tre. È una garanzia che il virus non intaccherà d’ora in poi la regolarità della competizione. Garanzia sulla riapertura degli stadi dal Governo? La garanzia è il dialogo istituzionale. Il limite dei cinquemila spettatori è stato un atto di responsabilità. L’auspicio è che, usciti tutti vaccinati dal picco, si torni a una capienza del cento per cento. Il calcio si confermerebbe apripista della sicurezza e della normalità''.

Nazionale

Infine, immancabile un pensiero sulla Nazionale di Roberto Mancini, alla ricerca della qualificazione ai prossimi Mondiali. ''Se tutto dipendesse dai risultati, la vittoria agli Europei varrebbe quanto un bonus di quattro anni. Ma non tiro io i calci di rigore. Il sistema che ho trovato non aveva prospettive. Oggi siamo nel cuore di un rinnovamento che non si fermerà, a prescindere dai risultati. Certo, mi dispiacerebbe non centrare il risultato, ma non sono preoccupato per me. Vado avanti. Il percorso avviato con Roberto non è legato a un singolo risultato. C'è un progetto che ha già dato risposte importanti, in termini di entusiasmo e rilancio dell'immagine della Nazionale''.