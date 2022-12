Udinese-Empoli | De Winter: “Siamo pronti per la ripresa contro i friulani”

Il difensore, arrivato in estate dalla Vecchia Signora, ha parlato della gara prevista il 4 gennaio contro i bianconeri alla Dacia Arena

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato ed amichevoli. Il calendario è già molto fitto e prevede diversi impegni nei primi giorni del 2023. Il primo match è quello amichevole contro la Cremonese che andrà in scena allo stadio Zini tra due giorni all'una di pomeriggio. Poi ci sarà un solo pensiero, cioè l'inizio del campionato contro l'Empoli di Paolo Zanetti. Proprio la squadra azzurra sta preparando il suo campionato e si sta allenando seriamente sul campo da gioco. Ecco le parole del difensore De Winter, in occasione della gare che segnerà la ripresa.

Il difensore dell'Empoli Koni De Winter ha parlato a tuttojuve.com, facendo il punto della situazione in vista della ripresa: "Ci stiamo allenando bene, molto forte, ci sono state delle belle esperienze con il gruppo. Siamo pronti per la ripresa". Il difensore belga ha poi spiegato come il suo obiettivo da qui alla fine della stagione è di giocare più minuti possibili, con la voglia di imparare e migliorare. La partita più emozionante? "Sicuramente quella contro la Juventus, la mia squadra, disputata all'Allianz Stadium. E' stato emozionante affrontare i miei ex compagni, purtroppo il risultato non è stato favorevole. Ma è stata una bella esperienza".

La situazione tra i friulani — Giovedì a Cremona si attendono conferme da Becao e Makengo, mentre si dovrebbero rivedere Udogie, Pereyra e Samardzic. Il punto interrogativo rimane invece su Deulofeu. Per saperne di più sul discorso legato al suo rientro, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Non è detto che tutti i titolarissimi saranno presenti, ma l'idea è quella di poterli ritrovare almeno in gran parte. Deulofeu non vede l'ora di scendere in campo <<<