Udinese – Deciso l’arbitro per l’ultimo match / Gara affidata a Guida

L'ultimo match di campionato per la squadra bianconera è oramai alle porte. Ad oggi le aspettative per questo incontro sono davvero basse anche per via dei tantissimi infortunati. La sfida sarà delle più difficili perché alla Dacia Arena si presenterà la Vecchia Signora che sta ancora lottando per un piazzamento europeo anche se non si parla di Champions League. Proprio in queste ore, però, è stato deciso il direttore di gara per il match che prenderà il via tra qualche ora. La squadra arbitrale sarà capitanata da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. I suoi assistenti saranno Imperiale e Tolfo. Come quarto uomo è stato prescelto Pezzuto ed alla Video Assistence Referee ci sarà Abisso, come suo assistente Paganessi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dai campi su questo match. Il punto dall'infermeria <<<