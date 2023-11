Calciomercato Udinese – Defrel, Muriel e Davies: il punto sul bomber

Mister Cioffi sa che ha bisogno di una prima punta che inizi a segnare i gol. L'Udinese al momento ha Success sta facendo delle ottime partite in cui si sbatte e da una grande mano alla squadra, ma manca la rete che è ciò che ti fa vincere le partite fino a prova contraria. Proprio per questo motivo si valutano ben tre nomi.

Il primo è quello di Keinan Davies. Il bomber arrivato in estate non ha ancora dato garanzie, vedremo se lo farà da dopo la sosta. Il secondo nome è quello di Luis Muriel, attaccante poliedrico e che potrebbe tornare dove la sua carriera ha spiccato il volo. Il terzo ed ultimo nome è quello di Defrel, vecchio pallino bianconero in scadenza e che darebbe una grande mano.