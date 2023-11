Calciomercato Udinese – Un nuovo nome per l’attacco, non è Muriel

L'Udinese continua a lavorare sui campi e proprio oggi riprenderanno gli allenamenti in vista della sfida alla Roma. Le ultime dal mercato

L'Udinese lavora intensamente anche sul mercato. La sessione di Gennaio continua ad avvicinarsi a grandi passi e di conseguenza la squadra ha bisogno di fare la differenza anche in quell'ambito. L'obiettivo è proprio quello di costruire un team che possa fare la differenza contro tutte le avversarie. In queste ultime ore si parla di un nuovo attaccante.

Non solo Luis Muriel tra gli obiettivi di gennaio, ma anche Gregoire Defrel. Il calciatore con il doppio passaporto, vuole tornare ad avere un ruolo fondamentale all'interno di una squadra. Proprio per questo motivo si vocifera di un possibile addio, anche perché il suo contratto è in scadenza quest'estate.