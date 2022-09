News Udinese | Delneri: “I friulani sono una squadra con pochi fronzoli”

Interessante intervista rilasciata quest'oggi alle pagine della rosea da parte dell'ex tecnico dei bianconeri Gigi Delneri, il quale ha parlato a tutto tondo del momento sul momento dei bianconeri. Dell'Udinese, in particolare, ha riferito: "Domenica ero alla Dacia Arena a vedere Udinese-Inter, mi sono proprio divertito . Felice per quello che club e squadra stanno facendo".

L'ex allenatore del Chievo dei miracoli ha proseguito parlando del modo di giocare dei friulani, soffermandosi sul lavoro magnifico che sta facendo mister Sottil , soprattutto nell'intuizione di riproporre il Tucu esterno di centrocampo: "Andrea ha dato un input a questa squadra che ha pochi fronzoli. Ed è sempre molto concreta. Me ne sono accorto proprio vedendola contro i nerazzurri. Mi piace. Le conferme di tanti elementi sono una base importante. Ha trovato una soluzione molto valida con Pereyra esterno alto a destra che si inserisce e va dentro il campo. È verticale, unisce aggressività e possesso. È veloce. Negli spazi che si aprono può essere devastante con la velocità di Beto . E poi c’è Deulofeu , un calciatore che fa la differenza anche adesso che non sta segnando. Crea, è super nell’uno contro uno, fa assist, prende pali. Se la squadra mantiene questo equilibrio mentale, come dice Marino può riuscire a centrare gli obiettivi societari. Che significa tornare a essere protagonisti ".

Parole che fanno sognare i tifosi friulani, lontani dalle notti europee ormai da troppo tempo. Per Delneri, però, questo non è un obiettivo così irraggiungibile: "L'Europa? "Al momento i bianconeri ci sono. E l’Udinese non è che non le abbia fatte le coppe. Ci è arrivata più volte". Infine l'ex tecnico ha chiosato accennando al giocatore che più l'ha impressionato in questo avvio di stagione. Il giocatore dell'Udinese che più gli piace è Samardzic, "un mancino che è bello da vedere. Ha un gran tiro". Non perdere tutte le ultime sul prossimo incontro.Le news da Milano e da Udine <<<