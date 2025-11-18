News Udinese – Una gara per rimanere a sinistra della classifica: il punto

La gara contro il Bologna è a 5 giorni di distanza: vincere vorrebbe dire imporsi sulla parte sinistra della classifica

Ogni giornata di campionato richiede sacrificio per trovare la vittoria. L'Udinese si trova in un contesto in cui anche il risultato utile in certi casi può solo che far bene. L'obiettivo non è così chiaro. Nani parla di salvezza in primis e poi ciò che resta sono tutti punti in più. Runjaic non si sbilancia in nessun pronostico sulle mete future da raggiungere. Altri parlano dell'utopia europea.