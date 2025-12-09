Udinese – I soliti alti e bassi: l’analisi della gara con il Genoa

La prestazione di ieri rimane tra il buono e il cattivo sviluppo: la squadra continua a non trovare una stabilità

Lorenzo Focolari Redattore 9 dicembre - 08:48

L’approccio non è stato per niente negativo. La squadra di Runjaic ha trovato le giuste iniziative anche davanti e Davis si è reso protagonista di una rete che poi è stata annullata. Il problema è nato dalla qualità offensiva del Genoa che ha saputo sfruttare gli spazi offerti dall’Udinese.

Colombo si è involato in porta dopo una serie di rimpalli sfortunati tra Rui Modesto e Karlstrom. Okoye ha cercato di rimediare ma l’uscita era troppo in ritardo per non essere giudicata calcio di rigore. Il secondo tempo tempo ha visto l’Udinese esporsi tanto per cercare il pareggio e alzando anche il ritmo di gioco è arrivata una bella rete di Piotrowski.

Rui Modesto ha trovato spazio sulla sinistra e ha regalato l’assist del pareggio. La voglia di ribaltare il risultato ha portato alla disfatta. Troppe erano le distanze tra i difensori bianconeri e la squadra stessa si è allungata. Così Norton Cuffy ha chiuso un contropiede con una rete che ha distrutto le speranze dell’Udinese. Le ultime di mercato: Pozzo corre ai ripari: colpo pronto per gennaio<<<