Udinese – Collu alla direzione della gara contro i giallorossi

L’arbitro Collu sarà l’incaricato alla direzione della gara tra Roma e Udinese valida per la prossima giornata di campionato
Sarà l’arbitro Giuseppe Collu della sezione di Cagliari a dirigere la sfida tra Roma e Udinese in calendario domenica 9 novembre alle 18. Avrà come assistenti Cipressa e Trinchieri, quarto uomo Mucera. Al Var Dionisi, suo assistente Fabbri.

Collu ha un solo precedente con l’Udinese, quello datato 23 aprile 2025 in Torino-Udinese 2-0.

Un solo precedente anche con la Roma, che invece con lui ha vinto. Era il 30 agosto 2025: Pisa-Roma.

La gara è sempre più vicina. Non si può parlare di uno scontro diretto bensì di una partita della partita sinistra della classifica. L’obiettivo è sempre uno: portare a casa i tre punti. Le ultime di mercato: Chivu e Allegri stregati: pronta l’offerta per Solet<<<

