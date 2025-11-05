Udinese – Collu alla direzione della gara contro i giallorossi

L’arbitro Collu sarà l’incaricato alla direzione della gara tra Roma e Udinese valida per la prossima giornata di campionato

Sarà l’arbitro Giuseppe Collu della sezione di Cagliari a dirigere la sfida tra Roma e Udinese in calendario domenica 9 novembre alle 18. Avrà come assistenti Cipressa e Trinchieri, quarto uomo Mucera. Al Var Dionisi, suo assistente Fabbri.