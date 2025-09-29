Udinese – Manca il cinismo in squadra! I dati della partita al Mapei

La squadra bianconera tira ma non segna: ieri è capitato proprio questo in casa del Sassuolo. i dati partita

Lorenzo Focolari Redattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 09:08)

A differenza della gara contro il Milan, l'Udinese si è saputa esprimere al Mapei Stadium. La squadra non si è fatta trovare timida o chiusa dentro la sua area di rigore, bensì ha impensierito molte volte il portiere del Sassuolo. Cosa è venuto a mancare allora? Ci sono alcuni dati della partita molto interessanti che offrono una chiave di lettura su ciò che sta accadendo alla squadra di Runjaic.

A livello di occasioni, nessuno avrebbe mai dato il Sassuolo per vincente. 5 tiri in porta parti con una percentuali di goal previsti che vede l'Udinese superare gli emiliani (1.32 contro 1.25). Siamo davanti ad un grado di cinismo poco elevato sotto porta da parte dei bianconeri. Il sunto è che la squadra calcia ma non segna. Merito va sicuramente al portiere del Sassuolo che ha effettuato ottime parate.

Il dramma però nasce in attacco. Davis ieri da solo dal momento che Zaniolo deve recuperare fisicamente e ieri non ha dato grandi segnali positivi. Sull'ex Galatasaray pesa un'ammonizione per eccesso di foga. Insomma Runjaic potrebbe anche essere stato sfortunato ma la sensazione che in attacco serva qualcosa di più è sotto gli occhi di tutti. Le valutazioni di ieri: I bianconeri crollano a Reggio Emilia: le pagelle <<<