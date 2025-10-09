Udinese – Ekkelenkamp ai margini della squadra? L’analisi attuale

Il giocatore olandese sembra essere diventato un sostituto del centrocampo perdendo così il suo posto nelle gerarchie di Runjaic

Se la stagione 2024-2025 doveva rappresentare un periodo di adattamento in un campionato sconosciuto, per Jurgen Ekkelenkamp quella attuale dovrebbe essere un momento di affermazione. Dopo aver raggiunto l’Udinese, dopo aver accumulato esperienze significative con l’Ajax, il club dove è cresciuto, l’Hertha Berlino e l’Anversa, con cui ha anche conquistato un titolo, sembrava destinato a diventare un protagonisti nel centrocampo formato da Kosta Runjaic. Tuttavia, fino ad ora, si è visto davvero poco di lui. Ekkelenkamp non è ancora riuscito a conquistare un posto da titolare e le sue statistiche in campionato sono piuttosto chiare.

Ad agosto 2024, l’Udinese ha effettuato un investimento importante per portare Jurgen Ekkelenkamp nella sua squadra. L’olandese arrivava da buone stagioni all’Anversa, con 92 presenze e 11 gol, oltre a una vittoria nel campionato belga, in una Coppa del Belgio e in una Supercoppa. Era quindi un giocatore pronto a dare il suo apporto, con un costo di circa 8 milioni di euro per il suo cartellino. Nel suo primo anno con l’Udinese, Ekkelenkamp non è riuscito a diventare un titolare fisso. Tuttavia, grazie alla sua versatilità, che gli permette di giocare in diverse posizioni a centrocampo, oltre che come esterno, trequartista o seconda punta, è riuscito a trovare uno spazio significativo. Nella stagione 2024-2025 ha infatti registrato ben trentaquattro presenze, totalizzando 1. 896 minuti in campo, con tre gol segnati, cui si aggiungono altri due in Coppa Italia.

Nella parte iniziale della nuova stagione, Ekkelenkamp ha avuto notevolmente meno opportunità rispetto alla scorsa, e anche rispetto alle attese di molti. Nei primi sei incontri ha accumulato tre presenze, assistendo a tre partite dalla panchina. La sua prima apparizione in campionato è avvenuta nella seconda giornata, quando è entrato in campo a 20 minuti dalla fine della partita vinta 2-1 a San Siro contro l’Inter; successivamente ha giocato contro il Milan (la sua unica presenza da titolare) e contro il Sassuolo (23 minuti giocati). L’olandese non ha, invece, giocato contro Verona, Pisa e Cagliari. Runjaic dispone di varie opzioni nella parte cruciale del campo e, al momento, l’olandese non sembra essere una scelta privilegiata. Lo stesso allenatore della squadra, alla fine di settembre, ha commentato la situazione di Ekkelenkamp:

“Deve continuare a impegnarsi al massimo, ma allo stesso tempo mantenere la calma. È consapevole che avrà le sue opportunità e che quest’anno la concorrenza è maggiore rispetto all'anno scorso. Purtroppo, un leggero infortunio lo ha costretto a perdere alcuni allenamenti, ma è un atleta che può offrire qualcosa di più”.

